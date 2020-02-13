الصين تقيل أرفع مسؤول سياسي في مقاطعة هوبي مركز انتشار كورونا

المصدر: أ ف ب

أعلنت الصين إقالة رئيس لجنة الحزب الشيوعي في مقاطعة هوبي، مركز انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أدى إلى وفاة 1,355 شخصا، وفق ما نقلت وكالة شينخوا الرسمية عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

وقال الوكالة إن رئيس بلدية شانغهاي يينغ يونغ سيحل مكان جيانغ تشاو ليانغ على رأس اللجنة، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وتأتي إقالة جيانغ بعد إعلان الصين الثلاثاء إقالة اثنين من كبار المسؤولين عن الصحة في مقاطعة هوبي في وسط البلاد، وسط انتقادات متنامية على خلفية تعامل المسؤولين الصينيين مع انتشار الفيروس.

وكانت المقاطعة قد أبلغت عن ارتفاع كبير في الإصابات بالفيروس الخميس، بحيث وصلت إلى نحو 60 الف اصابة بعد تعديل سلطات هوبي لطرق تشخيص الإصابة بالفيروس والإحصاء.

وازداد الضغط على المسؤولين المحليين الصينيين بعدما كشفت الأحداث عن عدم تمتعهم بالكفاءة المطلوبة، خاصة بعد وفاة طبيب صيني في هوبي كان من أوائل المحذرين من الفيروس وتعرض لاستدعاء من قبل الشرطة لاسكاته.

وتعرضت السلطات المحلية في هوبي وووهان لانتقادات نادرة من نوعها وغير خاضعة للرقابة على شبكة الانترنت لتقليلها في البداية من حجم انتشار الفيروس.

كما واجهت سلطات مدينة ووهان انتقادات في يناير بسبب مضيها قدما باقامة مهرجان سنوي تحضره 40 الف عائلة قبل أيام من إغلاق المدينة.

وأقيل أيضا مسؤول كبير في الصليب الأحمر في ووهان بسبب التقصير في أداء واجبه.