39 إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن سفينة يوكوهاما السياحية

المصدر: د ب ا

أكدت وزارة الصحة اليابانية تسجيل 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور على متن سفينة سياحية في يوكوهاما.

ونشر وزير الدفاع تارو كونو تغريدة عبر تويتر أن أحد موظفي الحجر الصحي أصيب أيضا بالفيروس، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

ولا يزال الغموض يكتنف حجم العدوى والظروف التي يعيشها ركاب السفينة السياحية اليابانية المحتجزة تحت قيود الحجر الصحي، منذ ظهور فيروس كورونا المتحور بين ركابها، قبل نحو أسبوع.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن هناك نقاشا داخل أوساط الحكومة اليابانية بشأن إمكانية إخضاع جميع ركاب السفينة المتبقين، البالغ عددهم 3600 شخص، من بينهم عشرة ألمان، لاختبار الفيروس.