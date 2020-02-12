400 خبير دولي يحتشدون لتسريع تطوير أدوية ولقاحات «كورونا»

المصدر: عواصم - وكالات

طلبت منظمة الصحة العالمية من الدول أن تعتبر فيروس كورونا «العدو رقم واحد للبشرية» وأن تبذل كل ما في وسعها لمكافحة الفيروس الذي سمي مؤخراً كوفيد-19، كما أطلقت مؤتمراً علمياً لمدة يومين في جنيف لوضع خريطة طريق علمية لتسريع عملية تطوير الأدوية واللقاحات بمشاركة 400 خبير، إلا أن أول لقاح عملي لن يكون متاحاً قبل 18 شهراً.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسوس، أثناء افتتاح المؤتمر في جنيف: «نأمل أن تكون إحدى نتائج هذا الاجتماع هي خارطة طريق متفق عليها للبحوث يجتمع حولها الباحثون والمانحون».

وأضاف: «إذا لم يشأ العالم أن يستيقظ ويعتبر الفيروس العدو رقم واحد للبشرية فأعتقد أننا لن نتعلم من دروسنا.. ما زلنا في استراتيجية الاحتواء ويجب ألا نسمح للفيروس بأن يكون له مجال في الانتقال على الصعيد المحلي».

وأشار إلى أن أول لقاح ضد فيروس كورونا الجديد لن يكون متاحاً إلا بعد 18 شهراً «لذا فإنه يتعين علينا عمل كل شيء الآن باستخدام الأسلحة المتاحة».

ويقول باحثون من جامعة «إمبيريال كولدج» في لندن إنهم من بين أوائل الأشخاص الذين باشروا تجارب على فئران لتطوير لقاحات ضد الفيروس، آملين في بلوغ هدفهم بحلول نهاية العام. وقال المستشار الطبي للحكومة الصينية، تشونغ نانشان، إن انتشار كورونا سيبلغ ذروته في البلاد هذا الشهر وربما ينتهي بحلول أبريل المقبل.

في الأثناء، نقلت وسائل الإعلام الرسمية عن الرئيس الصيني شي جين بينغ قوله إن الجهود المبذولة للوقاية من فيروس كورونا والسيطرة عليه تحقق نتائج إيجابية وإن الدولة ستنتصر في المعركة ضد الفيروس. ونسب التقرير إلى شي القول إن الصين ستصبح أكثر ازدهاراً بعد الانتصار في المعركة ضد الفيروس.