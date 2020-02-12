بالفيديو.. "الصحة العالمية" تسمي كورونا المتجدّد "كوفيد-19"

المصدر: إعداد: عبدالهاني عليولت

أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس أن الفيروس التاجي الجديد كورونا ستتم تسميته رسميًا باسم "Covid-19"(كوفيد-19)، كما انها وصفته بـ "التهديد الخطير للغاية" للعالم.

كما أكدت المنظمة أن هناك "فرصة واقعية لوقف" انتشار فيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء العالم.

يذكر أن مسؤولي الصحة الصينيون أعلنوا عن 108 حالات وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، وهو أكبر عدد يومي يتم تسجيله حتى الآن، في حين بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة أكثر من 42000.