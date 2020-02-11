الحزب الحاكم في أذربيجان يحصد أغلبية مقاعد البرلمان الجديد

المصدر: باكو ـ مصطفى خليفة

حصد الحزب الحاكم في جمهورية أذربيجان برئاسة الرئيس الهام علييف أغلبية مقاعد البرلمان الجديد عقب الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت يوم التاسع من فبراير الجاري وتنافس فيها 1314 مرشحا على مستوى البلاد.

وأعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في أذربيجان أن الحزب الحاكم «يني الجديد» حصل على 69 مقعدا من جملة مقاعد البرلمان وعددها 125 مقعدا.

وأشارت اللجنة إلى أن نسبة التصويت وصلت إلى 57 % من جملة الكتلة التصويتية التي بلغت 5.3 ملايين ناخب.

وشهدت الانتخابات البرلمانية الأذرية المبكرة في دورتها السادسة إقبالا كبيرا من قبل النساء والشباب الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع للمشاركة السياسية والإدلاء بأصواتهم حيث ينظر إلى هذه الانتخابات على أنها الخطوة التالية من الرئيس إلهام علييف لإنشاء برلمان أكثر شبابا وفاعلية لدفع وتيرة الإصلاحات.

وشاركت المنظمات الدولية والمراقبين الدوليين والمحليين في جميع مراكز الاقتراع الدائمة والمؤقتة والتي بلغت 5442 مركزا في عموم أذربيجان إضافة إلى المراقبة عبر كاميرات الفيديو وذلك لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

وتستعد أذربيجان لخوض مرحلة جديدة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بفكر جديد يعتمد على الشباب الواعي الذي استفاد من تجارب الآخرين وله رؤية وفكر ومنهج جديد وطموح.