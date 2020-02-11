بعد الحرائق.. الفيضانات تغمر أستراليا

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

تسببت الأمطار الغزيرة التي ضربت الساحل الشرقي لأستراليا يوم الأحد في إخماد حرائق الغابات وتسببت في فيضانات مفاجئة.

وذكرت إدارة الإطفاء الريفية بولاية نيو ساوث ويلز أن الأمطار أخمدت حريق كوروان جنوب سيدني مساء يوم السبت بعد أن دمر 312 منزلا و500 ألف هكتار من الأراضي على مدار 74 يوما، وفقاً لموقع "إي بي سي نيوز".

وقال شين فيتزسيمونز مفوض خدمات الإطفاء في المناطق الريفية أنه يأمل في أن تتساقط الأمطار الغزيرة في المناطق الداخلية لتطفئ المزيد من الحرائق الكبيرة المندلعة منذ شهور.

وقام فيتزسيمونز بتوديع 21 رجال إطفاء أمريكي و21 كندي في أحد فنادق مطار سيدني الأحد، بعد مشاركتهم في محاربة حرائق أستراليا.

وشهد ساحل نيو ساوث ويلز وأجزاء من كوينزلاند في الشمال، هطول أمطار غزيرة ورياح قوية وارتفاع المد والجزر بشكل غير متوقع مما تسبب في فيضانات عارمة.

ونفذت دائرة الطوارئ الحكومية ستة عمليات إنقاذ بالقرب من جرافتون، شمال سيدني، بعدما علق بعض الأشخاص أثناء محاولتهم القيادة عبر مياه الفيضان.

وشهدت بعض مدن الساحل الشرقي في الأيام الأخيرة أكبر هطول للأمطار منذ خمسة عقود.

وأودت حرائق الغابات الأسترالية بحياة 33 شخصًا على الأقل ودمرت أكثر من 3000 منزلا في موسم حريق غير مسبوق بدأ في وقت متأخر من عام 2019.