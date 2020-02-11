مقتل 30 شخصاً بهجوم في نيجيريا

المصدر: (أبوجا - وكالات)

قُتل 30 شخصاً على الأقل، في هجوم بولاية بورنو التي تشهد اضطرابات شمال شرقي نيجيريا. وقال الناطقة باسم سلطات الولاية أحمد عبدالرحمن بندي، في بيان، إن الإرهابيين «قتلوا ما لا يقل عن 30 شخصاً» في اعتداء وقع مساء الأحد واستهدف قرية أونو وحركة السير فيها. ولم تعلن أي جهة، على الفور، مسؤوليتها عن الهجوم. وتتعرض المنطقة للعديد من الهجمات الإرهابية التي يشنها عادة تنظيماً بوكو حرام وداعش الإرهابيان. وأدى النزاع مع بوكو حرام وتنظيم داعش في غربي أفريقيا إلى مقتل 35 ألف شخص ونزوح نحو مليوني من منازلهم منذ عام 2009.