الصين تدعم مقترحاً روسيّاً بعقد قمة للدول الـ5 الكبرى

المصدر: بكين - وكالات

أعربت الصين عن دعمها اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد قمة للدول الـ5 دائمة العضوية في مجلس الأمن، لمواجهة انعدام الاستقرار في العالم.

ووفقاً لوكالة «سبوتنك» الروسية، فقد صرح السفير الروسي لدى الصين أندريه دنيسوف، بأن الصين لم تكتفِ فقط بدعم فكرة الرئيس الروسي بل أعربت أيضاً عن استعدادها للمشاركة في التحضير للاجتماع.

وكان السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف قد أكد، أن الولايات المتحدة تدرس اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن عقد اجتماع لرؤساء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.