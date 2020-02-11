آخر تطورات فيروس كورونا

المصدر: وكالات

وصل عدد وفيات فيروس كورنا إلى 910 أشخاص، وتوفي الأحد 97 شخصا، وهو أكبر عدد من حالات الوفاة في يوم واحد منذ اكتشاف تفشي الفيروس أول مرة في ديسمبر الماضي في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي في الصين.

وخارج الصين، انتشر الفيروس في 27 دولة ومنطقة وفقا لإحصاءات رويترز استنادا إلى التقارير الرسمية وأصاب أكثر من 330 شخصا.وسُجلت حالتا وفاة خارج البر الرئيسي للصين في هونج كونج والفلبين.وكلاهما من مواطني الصين.

وتجاوز عدد وفيات الفيروس الجديد ضحايا انتشار سابق لنوع آخرمن فيروس كورونا هو التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس) في عامي2002 و2003.

وفيما يلي أبرز تطورات يوم الاثنين:

- قالت منظمة الصحة العالمية إن انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا بين أشخاص لم يزوروا الصين "قد تكون الشرارة التي تشعل نارا أكبر".

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد الحالات المكتشفة بهذا الفيروس في البلاد منذ ظهور المرض إلى 8 حالات.

- نقل رجل بريطاني فيروس كورونا الى 11 شخصا على الأقل بدون أن يطأ مركز الوباء في الصين، في رحلة تظهر كيف يمكن أن ينتقل الفيروس القاتل في زمن تسوده العولمة.

- أثبتت الاختبارات إصابة 65 آخرين على الأقل من ركاب السفينة السياحية دايموند برنسيس الخاضعة للحجر الصحي في اليابان بفيروس كورونا، ليصل عدد المرضى إلى 135حالة. ويوجد على متن السفينة نحو 3700 شخص.

- توقع الرئيس الاميركي دونالد ترامب زوال فيروس كورونا في أبريل المقبل بسبب الحرارة، مشيدا مجددا بالخطوات التي اتخذها المسؤولون الصينيون لاحتوائه.

- أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية عن إلغاء كل رحلاتها إلى بر الصين حتى نهاية مارس، بينما تواصل الحكومة التحذير من السفر غير الضروري الى البلد الآسيوي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

أعلنت السلطات البريطانية تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور الجديد، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة بالمملكة المتحدة إلى ثمانية.

- حذر مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي من أن استمرار واتساع نطاق تفشي فيروس كورونا سيلحق ضررا باقتصاد اليابان من خلال تأثيره على السياحة وتجارة التجزئة والصادرات بين قطاعات أخرى.

- لم يطرأ تغير يذكر على سوق الأسهم الأوروبية مع حصولها على دعم من أحاديث عن صفقات استحواذ ومكاسب للقطاعات الدفاعية، لكن المستثمرين ما زالوا قلقين بشأن التأثير المحتمل لفيروس كورونا.