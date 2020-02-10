الصين :عدد المصابين بفيروس كورونا يتخطى 40 ألفاً

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت بكين اليوم الإثنين أنّ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ تخطّى في الصين 40 ألف شخص بعدما سجّلت أكثر من ثلاثة آلاف إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة.

وقالت لجنة الصحّة الوطنية في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات إنّ الوباء أصاب حتى اليوم 40 ألفاً و171 شخصاً في الصين القاريّة (خارج هونغ كونغ وماكاو)، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 908 بعدما سجّلت 97 حالة وفاة جديدة بينها 91 في هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد والتي ظهر الفيروس للمرة الأولى في عاصمتها ووهان في أواخر ديسمبر.