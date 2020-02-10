فشل إيراني جديد في إطلاق قمر صناعي

المصدر: (طهران - وكالات)

فشلت طهران، مجدداً، أمس، في إيصال قمر صناعي إلى الفضاء. وقال مسؤول بوزارة الدفاع الإيرانية إن بلاده أطلقت قمرها الصناعي المحلي الصنع «ظفر»، أمس، لكنه لم يصل إلى مداره.

ونقل التلفزيون الرسمي عن المسؤول قوله: «تم إطلاق القمر بنجاح، وحققنا معظم أهدافنا، لكن القمر الصناعي «ظفر» لم يصل إلى مداره كما كان مخططاً».وبثت قناة «العالم» على «تليغرام» خبراً جاء فيه: «إيران تعلن أن القمر الصناعي «ظفر» الذي أطلقته إلى الفضاء عبر صاروخ واجه خللاً في بلوغ السرعة اللازمة».

ويمثل إطلاق القمر الصناعي الخطوة الأحدث في برنامج تقول الولايات المتحدة إنه يساعد إيران على تطوير تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

وفي وقت سابق، نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات محمد جواد آذري-جهرمي قوله: «سيتم إطلاق قمر ظفر الصناعي لمداره اليوم من سمنان بسرعة 7400 كيلومتر».

وأجرت إيران محاولتين على الأقل العام الماضي لإطلاق قمر صناعي باءتا بالفشل.