10 قتلى باشتباكات عرقية في كازاخستان

المصدر: (نور سلطان - وكالات)

أعلنت السلطات الكازاخية، أن شخصين توفيا متأثرين بجراحهما، في اشتباكات وقعت في السابع من فبراير الجاري، في جنوبي كازاخستان، ليصل إجمالي عدد القتلى إلى عشرة.

وأدت الواقعة، التي بدأت بخلاف على حق المرور، إلى شجار بين عرقيتي القازاخ والدونغان، وهم أقلية من أصول صينية، أعقبها نوبة غضب أثناء الليلة قبل الماضية، أحرق خلالها حشد عشرات المباني والسيارات.

وقال أليكسي كالياتشيدي نائب وزير الداخلية، إن عشرات الأشخاص، ما زالوا قيد الاعتقال، في حين تقيم الشرطة أدوارهم في الواقعة.

وتحقق الشرطة كذلك مع عدد من الأشخاص، في الدولة التي يقطنها 19 مليون نسمة، للاشتباه في استغلالهم الاشتباكات لنشر خطاب كراهية.