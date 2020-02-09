عاصفة شتوية تشلّ شمال أوروبا

المصدر: عواصم - وكالات

تسببت عاصفة شتوية قوية في شمال أوروبا في إلغاء رحلات طيران وتوقف خدمات القطارات.

وفي بريطانيا، تم إلغاء عشرات الرحلات، وقلصت شركات السكك الحديدية من جداولها الزمنية، توقعاً لسقوط أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية، طبقاً لما ذكرته وكالة «برس اسوسييشن» للأنباء، فيما أصيب ثلاثة أشخاص في اسكتلندا، إثر انهيار سقف حانة بسبب العاصفة.

ومن المتوقع أن تكون العاصفة «كيرا» أقوى عاصفة تضرب البلاد منذ عام 2013، حيث كانت مصحوبة برياح شديدة تصل قوتها إلى 130 كيلومتراً في الساعة. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من غرق المنازل والطرق، بالإضافة إلى مخاطر من الأجسام المتطايرة نتيجة العاصفة، والأمواج القوية في المناطق الساحلية. كما تم إلغاء العديد من خدمات العبارات.

وتسببت الفيضانات الناجمة عن العاصفة في أيرلندا في انقطاع الكهرباء عن 10 آلاف أسرة، وفقاً لقناة «آر تي إي». وقالت ناطقة باسم قصر باكنجهام في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، إن ملكة بريطانيا ألغت خططاً لحضور قداس الأحد بكنيسة في ساندرينغهام لأسباب أمنية. وأكدت الناطقة باسم القصر أن قرار الملكة يرجع إلى القلق بشأن البريطانيين الذين يحتشدون دوماً لرؤيتها.

في ألمانيا، ذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن العاصفة، التي يُطلق عليها اسم «زابينه» هناك، ستصل إلى الأجزاء الشمالية والوسطى والجنوبية من ألمانيا صباح اليوم الاثنين.

ومددت هيئة الأرصاد تحذيرها الشديد من حالة الطقس لأجزاء من ألمانيا حتى مساء اليوم الاثنين.

من المتوقع أن تتسبب سرعة الرياح البالغة حوالي 120 كيلومتراً في الساعة في سقوط الأشجار وإعاقة حركة المرور.

وذكرت شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) صباح أمس أن بعض المناطق الساحلية وغيرها، من المتوقع أن تتضرر بشدة بسبب العاصفة، ولن يكون من السهل الوصول إليها من خلال قطارات المسافات الطويلة من منتصف النهار فصاعداً.

وأضافت أنها أجرت استعدادات مكثفة للعاصفة من بين أشياء أخرى، هناك فرق عمل متنقلة لديها مناشير على أهبة الاستعداد لإزالة الأشجار المتساقطة، من على القضبان والخطوط الهوائية.

وتتوقع مطارات في فرانكفورت وهامبورغ وبرلين وكولونيا أن تضر العاصفة ببعض من عملياتها.

في هولندا، ألغت الخطوط الجوية الملكية 120 رحلة طيران أوروبية من وإلى مطار سخيبول بأمستردام بحلول منتصف الليل كإجراء وقائي. وأعلن مطار «كولونيا بون» على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أنه يتوقع إلغاء الرحلات بدءاً من بعد الظهر.