المانيا تتأهب لأستقبال 20 شخصاً عائدين من مدينة ووهان الصينية

المصدر: (برلين - د.ب.أ)

تستعد برلين لاستقبال نحو 20 شخصاً عائدين من مدينة ووهان الصينية المتضررة بقوة من فيروس كورونا المتحور.

وقالت ديلك كالايتسي، وزيرة صحة ولاية برلين، أمس، إن الحكومة الألمانية قررت السماح لعائدين آخرين من مدينة ووهان بالهبوط في برلين. ومن المنتظر أن تهبط مجموعة العائدين في الجزء العسكري من مطار برلين-تيجل اليوم الأحد.

وحسب تصريحات الإدارة الصحية، فإن طبيباً تابعاً لوزارة الصحة سيكون في استقبالهم، وسيتم إيداعهم في حجر صحي في عيادات في جنوب شرق برلين، وسيخضع جميع الركاب لاختبار الكشف عن الفيروس ومن المنتظر أن تظهر النتيجة ظهر غد .

ووفقاً للخطة، سيظل العائدون في المستشفى لمدة 14 يوماً سيتم خلالها فحصهم وتقديم العلاج إذا لزم الأمر. وقالت كالايتسي إن المدينة مستعدة لهذا الأمر، مشيرة إلى أن الإدارة الصحية ستتولى تنسيق الإجراءات.