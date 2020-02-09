الإعصار ديميان يضرب شمال غرب أستراليا

المصدر: (سيدني - أ.ف.ب)

ضرب الإعصار ديميان منطقة بيلبرا الأسترالية الغنية بالموارد، أمس، في وقت استجاب السكان لتحذير السلطات التي أعلنت أعلى درجات التأهّب، ولزموا منازلهم. وصاحبت العاصفة المصنّفة من الدرجة الثالثة رياحاً بلغت سرعتها 150 كلم في الساعة، وسط توقعات بأن تصل إلى 220 كلم في الساعة مع اقتراب الإعصار بشكل أكبر من الساحل.

وأفاد مكتب الأرصاد بأن الإعصار حمل معه رياحاً مدمّرة للغاية وأمطاراً غزيرة جداً بإمكانها أن تتسبب بعواصف خطيرة. وذكرت الإذاعة المحلية أن الأشجار سقطت بينما قطعت الكهرباء قرب بلدة دامبير الصغيرة، لكن لم ترد أي معلومات بعد عن وقوع أضرار كبيرة في المنازل والأعمال التجارية.