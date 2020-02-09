استهداف قوات أمريكية وأفغانية في ننغرهار

المصدر: (كابول - أ.ف.ب)

أعلن مسؤول عسكري أمريكي، أن قوات أمريكية وأفغانية تعرضت لنيران مباشرة في شرقي أفغانستان في وقت متأخر أمس، في حادث وصفته وسائل إعلام محلية بأنه هجوم من الداخل.

وقال الناطق باسم القوات الأمريكية في أفغانستان، الكولونيل سوني ليغيت، في بيان، إن قوة أمريكية وأفغانية مشتركة كانت تقوم بعملية في ولاية ننغرهار تعرضت لنيران مباشرة، مضيفاً: «نحن نقيم الوضع وسنعطي معلومات إضافية حين تتوافر». ولم تتبنَّ أي مجموعة حتى الآن ما يبدو أنه هجوم من الداخل، أي يشنه عناصر من الجنود الأفغان على القوات الدولية التي يتعاملون معها.

من جهته، قال مسؤول أفغاني رفض الكشف عن اسمه، إنّ الهجوم حصل في المقر العسكري في منطقة شيرزاد، وإنّ القوات الأجنبية طوّقت المنطقة. وأضاف المسؤول، إن عدة مروحيات هبطت وغادرت المقر العسكري لنقل الإصابات، فيما لا يُعلم عدد المصابين أو القتلى.