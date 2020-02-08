حالات الانتحار بسلاح الجو الأمريكي في أعلى مستوى خلال 3 عقود

المصدر: وكالات

ارتفع عدد حالات الانتحار في سلاح الجو الأمريكي العام الماضي إلى أعلى مستوى خلال ثلاثة عقود على الأقل، وفقا لمسؤولين وبيانات أولية غير منشورة.

وبحسب ما ذكرت "الأسوشيتد برس"، فإن أسباب زيادة معدلات الانتحار في سلاح الجو غير مفهومة تماما، حيث تأتي بعد سنوات من الجهود التي بذلتها جميع الخدمات العسكرية لمواجهة مشكلة تبدو عصية على الحل والتي تتزامن مع زيادة الانتحار بين السكان المدنيين في الولايات المتحدة.

وفقا للأرقام الأولية، شهد سلاح الجو 84 حالة انتحار بين أعضاء الخدمة الفعلية العام الماضي، مقارنة بنحو 60 حالة في العام 2018.

وجاءت القفزة بعد خمس سنوات من الاستقرار النسبي، مع تقلب الأعداد السنوية ما بين 60 و 64 حالة.

وقال مسؤولو القوات الجوية، الذين أكدوا العدد الإجمالي لعام 2019، إنهم لم يعلموا عن وجود أرقام أعلى في السنوات الأخيرة.

وتشير البيانات والدراسات التي سبق نشرها في البنتاغون والقوات الجوية إلى أن 64 حالة انتحار عام 2015 كانت الأعلى في سلاح الجو في هذا القرن.