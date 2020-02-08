تقصير أيام الدراسة في كوريا الجنوبية وقايةً من "كورونا"

المصدر: البيان الإلكتروني

سمحت وزارة التعليم في كوريا الجنوبية للمدارس بتقصير عدد أيام الدراسة، في إطار الجهود المستمرة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأرسلت وزيرة التعليم "يو أون-هيه" وثيقة إلى 17 مكتبًا تعليميًّا في جميع أنحاء البلاد في وقت سابق من هذا الأسبوع، مما يسمح للمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية بتقليل عدد أيام الدراسة الإلزامية بنسبة تصل إلى 10%، وفقًا لما ذكرته "يونهاب".

ويفرض القانون المحلي على المدارس أن تعمل مدة لا تقل عن 190 يومًا في السنة الأكاديمية، مما يعني أن المدارس يمكنها تقصير عدد أيام الدراسة بما يصل إلى 19 يومًا وفقًا للخطوة الأخيرة.

وقد أوصت الوزارة المدارس بإعداد دورات دراسية بديلة، مثل مواد التعليم عبر الإنترنت، لتعويض النقص في عدد الأيام.

واعتبارًا من أمس الجمعة، تم إغلاق 647 مدرسة في جميع أنحاء البلاد بصورة مؤقتة، ومن بينها 459 روضة أطفال، وذلك للحد من زيادة انتشار المرض المعدي.

كما خفضت وزارة التعليم أيضًا عدد الأيام الإلزامية في العام 2015، عندما تعرضت البلاد لأزمة متلازمة الشرق الأوسط التنفسية.