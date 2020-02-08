تسابق دولي لتعزيز الوقاية من «كورونا»

المصدر: عواصم ـ البيان، وكالات

ارتفعت حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 1540 حالة، وسط مؤشرات إيجابية على تنامي فاعلية الجهود العالمية لمكافحته.

حيث أعلن فريق علماء من جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا أنهم اخترعوا أسرع جهاز لتشخيص الإصابة بالفيروس.

وأوضح العلماء أن الجهاز يستطيع رصد الفيروس خلال 40 دقيقة من لحظة أخذ العينة وإجراء الاختبار. وأكدت منظمة الصحة العالمية أن هناك معلومات مغلوطة تبث عمداً عن الفيروس.

وقالت إنها سترسل معدات اختبار وأقنعة وقفازات وأجهزة تنفس وغيرها من المعدات إلى عدد من الدول المحتاجة؛ وقال المدير العام للمنظمة : «في اليومين الماضيين تم الإبلاغ عن حالات إصابة أقل بالعدوى في الصين وهذا نبأ طيب». وأشار إلى أنهم تلقوا حتى الآن تبرعات بقيمة 110 ملايين دولار للمساهمة في العلاجات.

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