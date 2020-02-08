نشوة الانتصار

المصدر: واشنطن - وكالات

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس إلى شطب عزله بتهمة استغلال السلطة، بعدما تمّت تبرئته في مجلس الشيوخ.

وقال للصحافيين في البيت الأبيض: «هل عليهم شطب العزل في مجلس النواب؟ عليهم القيام بذلك لأنه كان خدعة».

وشن ترامب منذ الأربعاء هجمات ضد منتقديه السياسيين. وخلال خطاب متلفز، حمل الصفحة الأولى من واشنطن بوست، حيث كتب «ترامب بريء».

وقال «هذا ليس مؤتمراً صحافياً، هذا ليس خطاباً. إنه احتفال».

إلى ذلك، انتصر ترامب في دعوى قضائية رفعها 215 من الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس، قالوا إنه ينتهك فقرات المكافآت بالتربّح من إنفاق حكومة أجنبية على فندقه في واشنطن وعقارات أخرى.

وأفادت وكالة أنباء بلومبرغ أن محكمة استئناف اتحادية في واشنطن رفضت، أمس، الدعوى، قائلة إن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يفتقرون للوضع القانوني لمقاضاة الرئيس. وتحظر فقرات المكافآت بالدستور على الرؤساء الحصول على أموال من حكومات أجنبية.

والقضية هي مجرد واحدة من بين ثلاث دعاوى قضائية ضد ترامب تتعلق بزعم انتهاكه لفقرة المكافآت بقبول أموال حكومة أجنبية تم دفعها لنشاطاته التجارية.

من جهة أخرى، قال الرئيس الأمريكي إن مايك مولفاني سيظل في منصب كبير موظفي البيت الأبيض، في أعقاب تبرئة الرئيس في محاكمة العزل، حيث يستعد البيت الأبيض إلى فصل مسؤولين آخرين. وقال ترامب إن تقرير شبكة «سي إن إن» بأن مستقبل مولفاني أصبح محل شك هو «تقرير كاذب».

ويدرس البيت الأبيض خطة لفصل ألكسندر فيندمان من مجلس الأمن القومي بعدما أدلى بشهادة تدين ترامب، فيما يتعلق بأوكرانيا في تحقيق مجلس النواب لعزله الرئيس.