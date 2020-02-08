برلين: هناك نحو ألفي مشرد في العاصمة الألمانية

المصدر: (برلين - د.ب.أ )

أكّدت مسؤولة ألمانية بارزة، أمس، أنه تمّ تسجيل 1976 مشرداً في برلين خلال أول إحصاء منهجي للمشردين على المستوى الاتحادي في ألمانيا.

وقالت عضو مجلس الشيوخ للشؤون الاجتماعية في برلين، إلكه برايتنباخ، إنه من بين هؤلاء الأشخاص، تم العثور على 800 شخص مشرد في الشوارع، موضحة أنّ الـ 942 شخصاً الآخرين يقيمون في مؤسسات مساعدة للحماية من البرد.

وتمت الإشارة إلى أنه على الأرجح لم يتم تسجيل جميع المشردين الذين يعيشون في الشوارع خلال فعالية رصد المشردين ببرلين التي تمت قبل أسبوع. وأشارت برايتنباخ، إلى أنّه ولهذا السبب من المقرر أن يكون هناك عمليات تسجيل وإحصاء أخرى.

يذكر أنّ نحو 2600 متطوع في برلين ساروا على الأقدام ليلة 29 وحتى 30 يناير الماضي في طرق محددة من قبل بالعاصمة الألمانية، من أجل إحصاء المشردين وطرح أسئلة عليهم إن أمكن عن المرحلة العمرية مثلاً وعن الموطن وعن وضعهم في الشارع.