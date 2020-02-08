تسعيني قهر الفيروس يبعث برسائل تفاؤل

المصدر: (بكين-وكالات)

من بين أكثر من 1540 حالة تعاف من «كورونا» في الصين، لفت مسن يبلغ من العمر 91 عاماً، الأنظار إليه باعتباره أكبر المرضى سناً الذين شفوا من الفيروس.

فبعد نحو 10 أيام من العلاج في مستشفى الشعب الثالث في ييتشانغ، بمقاطعة خوبي وسط الصين، خرج وانغ من المستشفى بعد أن شفي من إصابته بالمرض الذي يسببه الفيروس الجديد.

وقال المسن الذي شارك في حرب تحرير مدينة ييتشانغ في الصين في عام 1949: «هذا المرض ليس مخيفاً»، مشيراً إلى هوان الفيروس مقارنة بتجربته في الحرب.

ثناء وتقدير

وبعد شفائه، قدم وانغ التقدير للجهود والرعاية من الطواقم الطبية الصينية، في مراكز علاج الفيروس.

وقال نائب رئيس المستشفى دو ديبنغ: «لقد ابتكرنا علاجاً خاصاً لوانغ بسبب مشاكل القلب المستمرة لديه».

يشار إلى أنه تم تشخيص إصابة وانغ بفيروس كورونا في 25 يناير الماضي، وذلك بعد 6 أيام من ظهور أعراض الحمى والسعال لديه.