العالم يتوحد معلوماتياً لمواجهة «كورونا»

المصدر: عواصم- البيان، وكالات

بالرغم من حصده للمزيد من الضحايا الذي وصل إلى 638 حالة وفاة إلا أن حالات الشفاء التي تجاوزت 1540 تبعث في التفاؤل لمواجهة هذا الفيروس.

حيث يعمل العلماء في مشارق الأرض ومغاربها على مدار الساعة من أجل التوصل لعلاج لمواجهة الفيروس إذ أكدت منظمة الصحة العالمية مشاركة عدة دول معلومات حيوية عن الفيروس كورونا الجديد وأنها تلقت تبرعات بقيمة 110 ملايين دولار بينما حذرت من نقص في معدات الوقاية.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غبريسوس، إن العالم يواجه نقصاً حاداً في معدات الوقاية الشخصية اللازمة من «كورونا».

وحتى الآن، تسبب فيروس كورونا الجديد الذي انتشر من مدينة ووهان الصينية في 638 وفاة حول العالم بينها 636 في الصين وحدها، وأصاب بالعدوى نحو 31 ألفا و453 شخصاً حول العالم.

وأوضح غبريسوس في كلمته خلال الدورة الـ146 للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، التي تناقش تداعيات فيروس كورونا الجديد الذي يضرب العالم الآن، أنهم سيرسلون معدات اختبار وأقنعة وقفازات وأجهزة تنفس وغيره من المعدات إلى الدول في كل منطقة؛ بسبب النقص في معدات الوقاية، الذي وصفه بأنه «أكثر مما تتخيلون».

وأشار إلى أنهم تلقوا حتى الآن تبرعات بقيمة 110 ملايين دولار، وأن العديد من المتبرعين تقدموا بالفعل، فيما يتوقعون مزيدًا خلال الأيام المقبلة.

وأعرب المدير العام للمنظمة عن سعادته لمشاركة عدة دول معلومات حيوية عن فيروس كورونا، فيما أشار آخرون إلى أنهم سيفعلون المثل قريبًا، قائلًا: «شكرًا لكم».

جهاز جديد

يأتي هذا في وقت أعلن فريق علماء من جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا أنهم اخترعوا أسرع جهاز لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد.

وأوضح العلماء في مؤتمر صحافي في معرض الكشف عن الجهاز الجديد: «الكشف المبكر عن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا الجديد قد صار تحدياً محدقاً في أنحاء العالم، في الوقت الذي يواصل فيه الفيروس انتشاره»

وأضافوا أن الجهاز الجديد يستطيع باستخدام تكنولوجيا شرائح الموائع الجزيئية، رصد الفيروس خلال 40 دقيقة من لحظة أخذ العينة وإجراء الاختبار، مقارنة بتكنولوجيا «تفاعل البوليمارات المتسلسل» (بي سي آر) المستخدمة حاليا، والتي تستغرق ما بين ساعة ونصف وثلاث ساعات للكشف عن الفيروس، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

في الأثناء، أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ لنظيره الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تبذل كل ما في وسعها للسيطرة على «كورونا».

وذكر التلفزيون الرسمي أن شي جينبينغ قال لترامب في اتصال هاتفي إن الصين تحرز نتائج على نحو تدريجي وعبر عن ثقته في هزيمة الفيروس دون تبعات طويلة الأمد على التنمية الاقتصادية.

وأعلن شي جينبينغ في وقت سابق «حرب الشعب» على الفيروس قائلا إن الصين ردت بكل قوتها و«بأشد إجراءات المكافحة والسيطرة».

إشادة أمريكية

بالموازاة قال الرئيس الأمريكي إن بكين تبدي انضباطاً كبيراً في التصدي لتفشي فيروس كورونا.

وأضاف ترامب على تويتر «لا يوجد شيء سهل، لكنه سينجح خاصة مع قدوم الطقس الدافئ، نأمل أن يصبح الفيروس أضعف ثم ينتهي».

وأضاف «هناك انضباط كبير في الصين، حيث يقود الرئيس شي جينبينغ بحزم عملية ستكون ناجحة للغاية. إننا نعمل عن كثب مع الصين لتقديم المساعدة!».