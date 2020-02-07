قائمة جديدة بالدول والمناطق التي سجلت فيها إصابات بفيروس كورونا

المصدر: ا ف ب

نعرض لكم قائمة بالدول التي سجّلت فيها إصابات بفيروس كورونا المستجدّ منذ ظهوره لأول مرّة في مدينة ووهان في وسط شرق الصين في ديسمبر 2019.

وأودى الفيروس منذ ظهوره بأكثر من 630 شخصا واصاب أكثر من 30 ألفا في الصين، بحسب آخر حصيلة الجمعة.

خارج الصين القاريّة، أصيب بالفيروس التنفّسي المميت أكثر من 240 شخصاً في نحو 30 بلداً. وسجلت وفيتان في كل من الفيليبين وهونغ كونغ.

الصين

بلغ عدد المصابين بالفيروس في أنحاء الصين القاريّة 31,161 بحسب حصيلة الجمعة، غالبيتهم في مدينة ووهان والمناطق المحيطة بها، توفي منهم 636 مصابا.

غالبية الوفيات حصلت في هوباي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد وعاصمتها مدينة ووهان.

- سجلت 24 إصابة في هونغ كونغ، بينها وفاة. ومعظم المصابين زاروا ووهان.

- 10 إصابات في ماكاو

- إصابة واحدة في التيبت.

- آسيا والمحيط الهادئ -شرق آسياعلى متن السفينة السياحية دايموند برينسس: 61 إصابة

اليابان: 25 إصابة.

كوريا الجنوبية: 24 إصابة.

تايوان: 16 إصابة.

جنوب شرق آسياسنغافورة: 30 إصابة.

تايلاند: 25 إصابة.

فيتنام: 12 إصابات.

ماليزيا: 14 إصابة.

الفيليبين: 3 إصابات، بينها وفاة.

كمبوديا: إصابة واحدة.

جنوب آسيا الهند: 3 إصابات.

نيبال: إصابة واحدة.

سريلانكا: إصابة واحدة.

استراليا :15 إصابة أتى معظم هؤلاء من ووهان أو منطقة هوباي.

-كندا: خمس إصابات.

الولايات المتحدة: 12 إصابة.

ألمانيا: 13 إصابة.

فرنسا: 6 إصابات.

إيطاليا: إصابتان.

بلجيكا : إصابة واحدة.

إسبانيا: إصابة واحدة.

فنلندا: إصابة واحدة.

السويد: إصابة واحدة.

بريطانيا3 إصابات.

روسيا إصابتان.

الإمارات العربية المتحدة خمس إصابات.

