ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا وكوريا الجنوبية

المصدر: البيان الإلكتروني

قال مسؤول حكومي كوري جنوبي إنه تم اكتشاف اليوم الجمعة حالة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا الجديد، وهو أحد المواطنين الكوريين الجنوبيين القادمين من مدينة ووهان بالصين، مركز انتشار الفيروس، عبر طائرة مستأجرة في نهاية الشهر الماضي، وقد تم التأكد من إصابته بعد ظهر أمس الخميس، ومن ثم نقله إلى المركز الطبي الوطني بسيئول.

وأضاف أن أعراض المرض مثل التهاب الحلق ظهرت عليه، وخضع لاختبارات الفيروس وجاءت نتائجها إيجابية، وتم نقله إلى المركز الطبي الوطني في غضون الساعة 9:00 مساء يوم أمس.

يُذكر أن المريض الجديد هو رجل كوري جنوبي في العشرينات من العمر، ووصل عبر طائرة مستأجرة من مدينة ووهان الصينية إلى كوريا الجنوبية في يوم 31 يناير الماضي، وهو زميل في العمل للمصاب الآخر الذي أقيم في نفس المركز بالفيروس وتم تأكيد إصابته بعد يومين من وصوله، في يوم 2 فبراير الجاري.

وبالتالي، ارتفع إجمالي الإصابات إلى 24 حالة في كوريا الجنوبية، بحسب "يونهاب".

وفي إيطاليا، قال متحدث باسم وزارة الصحة إن الفحوص أكدت إصابة مواطن إيطالي بفيروس كورونا الجديد، في ثالث إصابة مؤكدة في البلاد بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة اثنين من السائحين الصينيين في الأسبوع الماضي.

والإيطالي، الذي تأكدت إصابته واحد من 56 مواطنا إيطاليا أعيدوا هذا الأسبوع من مدينة ووهان الصينية في إقليم هوبي، مركز الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 600 شخص. وحدثت حالتا وفاة في هونج كونج والفلبين.

والمواطنون الإيطاليون الذين تم إجلاؤهم من الصين موضوعون في الحجر الصحي لمدة 14 يوما في قاعدة عسكرية بجنوب روما.

وقالت الوزارة إن المصاب نقل إلى معهد سبالانزاني في روما، وهو مركز متخصص في الأمراض المعدية والفيروسات.

وتم تسجيل حوالي 230 حالة في 27 دولة ومنطقة أخرى خارج بر الصين الرئيسي وفقا لإحصاء رويترز استنادا إلى بيانات رسمية.