بالصور.. هكذا يتم تجهيز الطاقم الطبي قبل دخول أجنحة العزل في ووهان

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

لمحاربة تفشي فيروس كورونا، حشدت الصين الموارد الطبية على مستوى البلاد لعلاج المصابين، واتخذت تدابير حاسمة للحد من انتشاره، وتعاونت عن كثب مع المجتمع الدولي.

ويضطر المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا لتلقي العلاج في مكان معزول، ويرتدي العاملون الصحيون بدلات واقية وأقنعة ونظارات واقية وقفازات لحماية أنفسهم قبل دخول أجنحة العزل.

ويكتب العاملون الصحيون أسماءهم على بدلاتهم الواقية حتى يسهل التعرف عليهم في أجنحة العزل.

وأعلنت السلطات الصحية الصينية اليوم الخميس أن 1115 مريضاً مصاباً بفيروس كورونا الجديد خرجوا من المستشفى بعد شفائهم بنهاية يوم الاربعاء.