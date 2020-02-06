عشرات القتلى في انهيارين ثلجيين.. وانشطار طائرة في تركيا

المصدر: (إسطنبول - أ.ف.ب)

قُتل عشرات الأشخاص في انهيارين ثلجيين في شرق تركيا، والقسم الأكبر من ضحايا الانهيار الثاني رجال إنقاذ أرسلوا للبحث عن ناجين من الحادث الأول في الموقع نفسه.

ووقع انهيار ثلجي في بهجة سراي في محافظة وان، ما أدى إلى طمر حافلة صغيرة كانت تقل حوالي 15 راكباً، وبلغت حصيلة الانهيار خمسة قتلى وثمانية جرحى ومفقودين اثنين، بحسب السطلات المحلية. وبعد الكارثة، وصل حوالي 300 مسعف وقروي إلى الموقع للبحث عن ناجين، فوقع انهيار ثلجي في الموقع نفسه، فيما كانت عمليات البحث جارية.

وأفادت هيئة الكوارث الحكومية عن مقتل 33 شخصاً بينهم العديد من المسعفين، وإصابة 53 بجروح في الانهيار الثلجي الثاني، ما يرفع الحصيلة المؤقتة للكارثتين إلى 38 قتيلاً و61 جريحاً.

وبثت وسائل الإعلام التركية مشاهد تظهر فيها آليات ذات إطارات ضخمة مجهزة للسير في الثلوج منقلبة جراء قوة الانهيار الثلجي.

وكان عشرات المسعفين يحفرون في الثلج بواسطة مجارف بحثاً عن ناجين، فيما تهب على المنطقة عاصفة ثلجية تحد من الرؤية وتجعل من الصعب الوصول إليها.

وتشارك فرق من هيئة الكوارث وعناصر من الدرك وفرق الإطفاء في عمليات البحث بمؤازرة عدد من سكان قرى المنطقة، وفق وسائل الإعلام التركية.

في الأثناء، قتل شخص وأصيب ١٥٧ آخرون في إنشطار طائرة ركاب في مطار «صبيحة» الدولي بإسطنبول.