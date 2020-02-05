الروبوتات تحل محل الممرضات في الصين

المصدر: إعداد - راضية ىيت خداش

يعمل علماء صينيون على تطوير روبوت يمكن أن يحل محل الممرضات في إجراء اختبارات الحلق للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

ووفقاً لوكالة الأنباء الصينية شينخوا، بدأ البحث وتطوير الروبوت منذ أكثر من أسبوع من قبل شركة Siasun الرائدة في مجال صناعة الروبوتات في البلاد ومعهد شنيانغ للأتمتة التابع لأكاديمية العلوم الصينية.

وتم توكيل مهمة تطوير الروبوت وتركيبه لعدة شركات مختصة في المجال بهدف توفير الوقت.

ولاختبار فيروس كورونا الجديد، تأخذ الممرضات مسحة لجميع الإفرازات من حلق المريض لإجراء التحاليل، الأمر الذي يهددهن بالإصابة بالمرض بسبب التعرض للفيروس.

ووفقًا لشركة Siasun Robot ، سيزود "الروبوت الممرض" بذراعٍ ميكانيكية على شكل ثعبان ومكان لجمع العينات، ويتم التحكم فيه عن بُعد لحماية الطاقم الطبي من الإصابة.