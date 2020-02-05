دواء "واعد" يصل الصين لمحاربة فيروس كورونا

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

تلقت الصين أمس الثلاثاء شحنة من عقار ريمسيفير، وهو عقار مضاد للفيروسات سيتم اختبار كفاءته في تجارب سريرية على المصابين بفيروس كورونا الجديد، وفقاً لوكالة الأنباء الصينية شينخوا.

وقال سون يان رونغ، مسؤول بوزارة الصحة الصينية، في مؤتمر صحفي أنه تم استخدام العقار ريمسيفير Remdesivir لعلاج التهابات الإيبولا في الخارج. وعلى الرغم من أن الدواء لم يمر بجميع إجراءات التجارب السريرية على فيروس كورونا في الخارج، إلا أنه أظهر نشاطًا جيدا في المختبر إلى حد ما.

وفي الآونة الأخيرة، وافقت إدارة المنتجات الطبية الوطنية على إجراء تجارب سريرية للعقار في مستشفى "الصداقة بين الصين واليابان" ومستشفى الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية.

وقال سون: "نأمل أن تحقق التجارب نتائج جيدة."

وإلى جانب عقار ريمسيفير، اختبر الباحثون العديد من الأدوية المتوفرة، منها فوسفات الكلوروكين (Chloroquine phosphate) و Favipiravir ، وكذلك بعض الأدوية الصينية التقليدية التي تحتوي على مكونات مضادة للفيروسات، حيث تم إجراء مزيد من التجارب على الحيوانات والتجارب السريرية.

وقال سون إن "البحث جار على تطوير عقاقير ضد فيروس كورونا الجديد، وأولويتنا هي تحسين معدل الشفاء وتقليل معدل الوفيات."