بيلوسي تمزق خطاب ترامب والبيت الأبيض يرد!

المصدر: وكالات

احتدم الخلاف المرير بين الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب ورئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي خلال كلمته عن حالة الاتحاد، وامتنع ترامب عن مصافحتها ومزقت هي نسخة من كلمته بينما كانت تقف وراءه.

ووصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في تصريح للصحفيين تمزيقها نسخة من خطاب الرئيس الأمريكي بأنه كان تصرفا مهذبا بالنظر إلى الخيارات الأخرى.

وتجنب ترامب الحديث عن مساءلته لكن جراح المعركة بدت واضحة خلال خطابه الذي استغرق 80 دقيقة وقف له خلالها رفاقه الجمهوريون مصفقين بحماسة بينما ظل خصومه الديمقراطيون جالسين صامتين معظم الوقت.

ومن المتوقع أن يبرئ مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون ترامب اليوم الأربعاء من اتهامات بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس خلال تصويت يجري الساعة الرابعة عصرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2100 بتوقيت جرينتش).

وفي أول مرة يلتقي فيها مع بيلوسي منذ خرجت غاضبة من اجتماع بالبيت الأبيض قبل أربعة أشهر، امتنع ترامب عن مصافحة يدها الممتدة وهو يعطيها نسخة من الخطاب قبل أن يبدأ الحديث.

ورغم أنها لم تتحدث إلى ترامب منذ اجتماعهما الأخير، بدا عليها أنها بوغتت. وتجنبت قول العبارات المعتاد أن يستخدمها رئيس المجلس لدى تقديم رئيس البلاد إلى الكونجرس مثل "يسعدني ويشرفني أن أقدم إليكم".

وكل ما قالته عند تقديم ترامب "أعضاء الكونجرس.. إليكم رئيس الولايات المتحدة".

وعندما انتهى من كلمته، وقفت بيلوسي ومزقت نسخة من الكلمة التي سلمها إياها، وقالت لاحقا للصحفيين إن هذا كان "الشيء المهذب مقارنة بالبديل".

وعن بيلوسي قالت كيلي ماكينيني المتحدثة باسم حملة ترامب "لقد أعمتها كراهيتها لدونالد ترامب عن الطبيعة المنفرة لسلوكها المتعالي المتعجرف".

وفي وقت لاحق غرّد الحساب الرسمي للبيت الأبيض في "تويتر" على تصرف بيلوسي، باتهامها بأنها مزقت قائمة بلحظات إنسانية مؤثرة وردت في خطاب ترامب، وسرد أمثلة لها.

ويشير التوتر القائم إلى استبعاد توقع تقدم تشريعي يذكر قبل الانتخابات الرئاسية المقررة بعد تسعة أشهر. وعززت قضية المساءلة من المشاعر غير الودية القائمة بين ترامب وبيلوسي طيلة فترة رئاسته.

* "أربع سنين أخرى"

عندما بدأ الكلمة، أخذ الجمهوريون من مجلسي الكونجرس يهتفون "أربع سنين أخرى" بينما هو واقف على المنصة في مجلس النواب.

وجلس الديمقراطيون صامتين، وأمكن رؤية بعضهم يهز رأسه بينما كان ترامب يقول "حالة اتحادنا أقوى من ذي قبل".

بيلوسي، التي تخلت عن معارضتها للمساءلة وسمحت لأعضاء الكونجرس الديمقراطيين بالسعي لتوجيه اتهامات له، واجمة خلفه وأخذت تقلب صفحات نسخة مكتوبة من خطابه.

ووفقاً لوكالة رويترز، دخل ترامب القاعة بينما يواجه الديمقراطيون قدرا من الفوضى بعد أعطال فنية أخرت إعلان نتائج تصويتهم في ولاية أيوا يوم الاثنين لاختيار مرشح يواجهه في الانتخابات.

وقدم ترامب نفسه على أنه أحدث تحسنا كبيرا بعد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما وقال إنه تمكن من تعزيز النمو الاقتصادي الأمريكي وزاد من فرص العمل.

قال "في ثلاث سنوات قصيرة وحسب أجهزنا على مفهوم التراجع الأمريكي ورفضنا تصغير شأن مصير أمريكا".

وأمام الجزء الخاص بالديمقراطيين جلس معا مديرو المساءلة الذين يقومون بدور الادعاء في المحاكمة الدائرة بمجلس الشيوخ.

ورفض العديد من أعضاء الكونجرس الديمقراطيين حضور الكلمة السنوية احتجاجا على ترامب.

وتطرق ترامب في كلمته إلى نظام التأمينات الصحية، وقال كذلك إنه يجب منع المهاجرين من عبور الحدود الجنوبية للولايات المتحدة وإن "مدن إيواء" المهاجرين أمر خاطئ.

وبعدما اقترب ترامب من صراع واسع مع إيران إثر صدور الأمر بقتل قائدها العسكري البارز قاسم سليماني قال "نحن نعمل على إنهاء حروب أمريكا في الشرق الأوسط".