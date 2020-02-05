كينيا تحقق في تدافع أودى بحياة 14 تلميذاً

المصدر: (نيروبي - وكالات)

أفاد مكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا بأنه أمر بإجراء تحقيق بشأن حادث التدافع الذي وقع بمدرسة غربي البلاد وتسبب في وفاة ما لا يقل عن 14 تلميذاً وإصابة 39 آخرين. ووفقاً للمسؤول المحلي ديكسون رايوري فإن ملابسات الحادث لم تتضح بعد.

وقال المسؤول، إن هناك اشتباهاً في أن السبب هو تدافع التلاميذ، الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و11 عاماً، على سلم المدرسة، التي تتألف من ثلاثة طوابق، ببلدة كاكاميجا، في نهاية اليوم الدراسي.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن السلم انهار جراء تدافع التلاميذ عليه. وأعرب مكتب الرئيس، عبر حسابه على موقع تويتر، عن تعازيه لأسر الأطفال، وأشار إلى أنه سيتم إجراء تحقيق للوقوف على سبب المأساة.

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