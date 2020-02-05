لندن تدافع عن خططها بشأن المدانين بالإرهاب

المصدر: (لندن - أ.ف.ب)

دافعت الحكومة البريطانية عن اقتراحات بتمديد فترات سجن المدانين بالإرهاب بعد هجمات بسكاكين في لندن، رغم التحذير من أنها يمكن أن تواجه طعوناً في المحاكم.

ووعد وزير العدل البريطاني روبرت باكلاند بإقرار «قانون طوارئ» لإنهاء الإفراج التلقائي عن المدانين بالإرهاب بعد قضاء نصف فترات سجنهم. وجاء ذلك بعد هجومين نفذهما رجلان كان أفرج عنهما في وقت سابق قبل انتهاء فترة سجنهما، أحدهما الأحد في حي ستريتم بلندن.

ويرغب رئيس الوزراء بوريس جونسون في ألا يتم الإفراج عن المدانين إلا بعد قضاء ثلثي مدة سجنهم على الأقل، على أن يراجع مجلس العفو ويوافق على كل عملية إفراج مبكر.