بوتين يدافع عن خطط التعديل الدستوري

المصدر: (موسكو - وكالات)

دافع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الخطط المثيرة للجدل بشأن التعديل الدستوري في بلاده. وقال بوتين خلال فعالية بالمدينة الصناعية تشيريبوفيتس إنه لم يقم باقتراحات التغيير من أجل توسيع نطاق صلاحياته، ولكنه تأكد بعد كثير من الأعوام في السلطة أن بعض الأمور لم تعد تسير كما ينبغي، ولذا يجب أن يصوّت الشعب الروسي على قبول التغييرات، وأضاف قائلاً: «يعد ذلك أعلى أشكال الديمقراطية».

وكان البرلمان الروسي وافق على اقتراحات التعديل في أول قراءة من ثلاث قراءات، في يناير الماضي.

وقال بوتين إنه يتوقع الانتهاء من التعديل في مايو المقبل، ولكنه أشار إلى أن الدستور المعدّل لن يدخل حيز التنفيذ إلا في حالة تأييد الشعب الروسي. وأضاف الرئيس الروسي قائلاً: «إذا تم قبول التعديل، فلن يمكن لأي أحد قول إن أي شيء هنا لا يسير وفقاً للقانون».