القبض على 60 شخصاً في قضايا مخدرات بإيطاليا



قالت الشرطة الايطالية اليوم الثلاثاء، إنه تم إلقاء القبض على نحو 60 شخصا، من بينهم هارب منذ سبعة أشهر، تابع لمافيا "ندرانجيتا"، وذلك في ثلاث مداهمات منفصلة لمكافحة المخدرات.

وقد تم العثور على الهارب دومينيكو روميو، أمس الاول الأحد، في سانت أوفيميا داسبرومونتي، وهي بلدة صغيرة تقع على تل في كالابريا، وهي المنطقة الجنوبية التي تنحدر منها "ندرانجيتا".

وقالت شرطة مباحث الاموال إن الهارب كان مع عائلته، مضيفة أنه أحد أفراد عصابة كبيرة لتهريب الكوكايين في كولومبيا، تديرها عائلة ألفارو الإجرامية.

ويشار إلى أن مافيا "ندرانجيتا" تُعرف بأنها أقوى جماعة تعمل في الجريمة المنظمة في العالم، وهي تهيمن على تجارة الكوكايين العالمية. ومن بين جماعات المافيا الإيطالية البارزة الأخرى، مافيا "كامورا" من منطقة نابولي.