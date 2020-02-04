أمريكا تطلب من طالبان خفض العنف

المصدر: (كابول - د.ب.أ)

طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حركة طالبان بتقديم دليل يثبت أنها راغبة وقادرة على خفض العنف قبل إبرام أي اتفاق بين الجانبين.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوزبكستاني في طشقند، إن مفاوضي الولايات المتحدة وطالبان اقتربوا يوماً من الانتهاء من اتفاق، ولكن جماعة طالبان لم تكن قادرة على إبداء استعدادها أو قدرتها على خفض العنف.

وذكر بومبيو أن الجانبين يعملان على خطة سلام ومصالحة، مشيراً إلى «وضع الفصلات في المكان الصحيح، وكتابة الجمل بالشكل الصحيح». وأعرب عن أمله في إمكانية التوصل إلى خفض العنف. وقال: «ولكننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، وما زال العمل جارياً».