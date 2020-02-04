إضراب فرق طبية في هونغ كونغ

المصدر: ( هونغ كونغ - د.ب.أ)

أعلن أكثر من ألف من أفراد الطواقم الطبية في هونغ كونغ، إضراباً، للضغط على الحكومة لإغلاق نقاط العبور مع البر الصيني، لمنع تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد، الذي بدأ ظهوره في مدينة ووهان الصينية.

وقال تحالف العاملين في هيئة المستشفيات، الذي نظم الإضراب، إنه في حال لم تستجب الحكومة لطلبات المضربين، سوف يدعو قادة التحالف، ستة آلاف فرد آخرين من العاملين بالقطاع الطبي، للإضراب لبقية الأسبوع.

وقالت إحدى العاملات، والتي قررت المشاركة في الإضراب بمستشفى كوين مارس، إنها وكثير من زملائها يشعرون بـ «خيبة أمل تماماً»، إزاء قرار رئيسة هونغ كونغ كاري لام، بعدم لقاء أعضاء من التحالف لمناقشة مخاوفهم.