تصريح مهم من رئيس وزراء إثيوبيا حول مفاوضات سد النهضة

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، أن المفاوضات الفنية حول سد النهضة، ستنتهي لمصلحة الجميع.

وقال أبي أحمد: نتوقع انتهاء مفاوضات سد النهضة والتي تجري في واشنطن برعاية أمريكية وبمراقبة البنك الدولي للإنشاء والتعمير التابع للأمم المتحدة، قريبا لمصلحة الجميع، وفقاً للعربية نت.

وأعلنت مصر، الجمعة الماضي، التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا والسودان حول سد النهضة، تضمن خطة ملء السد على مراحل وآلية التعامل مع الجفاف والسنوات الشحيحة أثناء الملء، والعودة للاجتماع في 12 فبراير الجاري لإقرار صيغة الاتفاق النهائي.

وانطلقت الاجتماعات الأخيرة لسد النهضة في واشنطن يوم 28 يناير، وكان مقررا لها أن تنتهي في اليوم التالي 29 يناير، إلا أنه تم مدها يومين متتاليين حتى مساء الجمعة الماضي.