محكمة ألمانية تلغي حظر دخول طالبة إلى مدرستها بالنقاب

المصدر: د ب ا

أكدت المحكمة الإدارية الإقليمية لمدينة هامبورج الألمانية اليوم الاثنين حكما بإلغاء حظر دخول طالبة إلى مدرستها بالنقاب.

ورفضت المحكمة بذلك الدعوى المقدمة من المدينة ضد قرار مماثل من المحكمة إدارية أقل درجة.

ورأت المحكمة أنه لا يوجد أساس قانوني لمطالبة هيئة المدرسة والدة الطالبة بالاهتمام بأن تُظهر ابنتها وجهها خلال الحصص الدراسية.

وذكرت المحكمة أنه بحسب الوضع القانوني الحالي لا يمكن مطالبة الطالبة نفسها بالتخلي عن غطاء الوجه خلال تواجدها في المدرسة.

وجاء في بيان المحكمة أن "الطالبة بإمكانها الاستفادة بحرية العقيدة المحمية بلا تحفظ"، موضحة أن التدخل في هذا الحق الأساسي يحتاج إلى أساس قانوني، وأضافت المحكمة: "قانون المدارس في هامبورج لا ينص حاليا على ذلك".

يذكر أن وزير التعليم في ولاية هامبورج، تيس رابه، هدد أمس الأحد بتغيير قانون المدارس إذا لزم الأمر، حال عدم قبول دعوى السلطات المختصة في المدينة في الدرجة الثانية من التقاضي.