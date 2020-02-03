بالصور.. امرأة حامل مصابة بفيروس كورونا تلد طفلا سليماً

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

أنجبت امرأة حامل مصابة بفيروس كورونا الجديد طفلة سليمة في مستشفى في هاربين، عاصمة مقاطعة هيلونغجيانغ بشمال شرق الصين، في 30 يناير، وفقا لما ذكرته هيئة الصحة في هاربين اليوم الاثنين.

ووفقًا للمستشفى، فقد بلغ وزن الطفلة 3.05 كيلوغرامًا وهي تتمتع بصحة جيدة.

وبعد عدة أيام من الحجر الصحي والمراقبة الطبية، أصبحت حالة الأم مستقرة.

وفي 30 يناير تم إبلاغ السيدة الحامل في الأسبوع الـ 38 بإصابتها بفيروس كورونا وعليها إجراء عملية قيصرية على الفور، وفقاً لموقع ecns.

وأظهرت نتائج التحاليل التي أجريت للمولودة الجديدة مرتين خلوها من فيروس كورونا.