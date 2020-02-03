أطباء يعرضون أول صور لرئتي مصابة بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

عرض الأطباء الصينيون اليوم صورا لرئتي مصاب بفيروس كورونا 2019-nCoV وهي لمريضة تبلغ من العمر 33 عاما.

وبحسب " روسيا اليوم ، فإن المرأة كانت تعمل في مدينة ووهان، حيث تم تسجيل انتشار الفيروس المميت لأول مرة.

وقبل ستة أيام من زيارتها للمستشفى، انتقلت إلى مدينة لانتشو وعند دخولها إلى المستشفى، كان لديها أعراض ارتفاع درجة الحرارة وعانت من الشخير.

وعلى أساس الخصائص الوبائية والأعراض السريرية ونتائج التصوير الطبقي المحوري، تم تشخيص إصابتها بالالتهاب الرئوي 2019-nCoV.

وبعد ثلاثة أيام من العلاج، اتسعت رقعة المنطقة المصابة من الرئتين (الصورة ب) - في الصور تبدو معتمة.