غوايدو يدعو إلى التعبئة في فنزويلا

المصدر: (ميامي - أ.ف.ب)

تعهّد زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، بتعبئة كبيرة في كراكاس فور عودته إلى البلاد، بعد جولة دولية استمرت أسبوعين، في مسعى لتعزيز الدعم بهدف الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو. وقال غوايدو من ميامي، إنه سينهي المأساة التي تعيشها فنزويلا.

مضيفاً: «خلال الأيام المقبلة ورغم المخاطر، سندخل فنزويلا». وأشار إلى أنّه لا يوجد سوى خيار واحد وهو التوصل إلى انتخابات حرّة، داعياً الفنزويليين إلى أن يكونوا على استعداد للإعلان عن تعبئة كبيرة.

وتحدّى غوايدو حظر السفر المفروض عليه وغادر البلاد للقاء مسؤولين في الخارج. ولم يتسنَ لغوايدو لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وقال في تغريدة: «أتطلع للقائه مجدداً في فنزويلا حرّة».