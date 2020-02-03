تحرك أمريكي مكثف في آسيا الوسطى

المصدر: (طشقند - أ.ف.ب)

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى أوزبكستان، أمس، في المحطة الأخيرة من جولته التي شملت خمس دول في آسيا الوسطى تهدف إلى الحد من النفوذ الصيني والروسي.

وخلال زيارته يلتقي بومبيو الرئيس شوكت ميرزيوييف الذي يقود إصلاحات طموحة تشجع على السياحة والاستثمار.وقبل وصولة إلى طشقند، التقى بومبيو قيادة كازاخستان المجاورة لأوزبكستان. واختتم زيارته لكازاخستان بلقاء الرئيس قاسم-جومارت توكاييف وسلفه نورسلطان نزارباييف.

ويتوقع أن يعقد بومبيو، في طشقند، اليوم الاثنين، اجتماعاً مع وزراء خارجية الجمهوريات الخمس السوفييتية السابقة في آسيا الوسطى: كازاخاستان، وقرغيزستان، وطاجيكستان، وتركمانستان، وأوزبكستان.