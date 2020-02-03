مجموعة السبع تبحث مواجهة الفيروس

المصدر: (برلين - أ.ف.ب)

تناقش دول مجموعة السبع الرد بشكل مشترك على انتشار فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة الألماني ينز سباهن، أمس، إنه تحادث هاتفياً مع نظيره الأمريكي أليكس عازار، «واتفقنا على وجوب إجراء مكالمة جماعية، يناقش خلالها وزراء الصحة في دول مجموعة السبع هذه المسألة، بهدف مواجهتها معاً». وأضاف: «لا جدوى من اتخاذ كل بلد قرارات منفردة».

وتضم مجموعة السبع كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة.

وحظرت كل من الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا دخول الأجانب الذين زاروا الصين أخيراً، كما حذرت مواطنيها من السفر إلى الصين. وأغلقت منغوليا وروسيا ونيبال حدودها البرية.