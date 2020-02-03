«الصحة العالمية» واثقة بقدرة بكين على احتواء الوباء

المصدر: (بكين - وام)

ذكرت مجموعة الصين للإعلام إن إعلان منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس «كورونا» في الصين يشكّل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً يُعدّ من عمل المنظمة الطبيعي وفقاً للوضع الوبائي الحالي وللوائح الصحة الدولية، لافتةً إلى أن لمديرها العام سلطة تحديد حالة طوارئ عند وجودها بتحقق شروط معيّنة، مبينةً أنه منذ دخول اللوائح حيز التنفيذ في 2007، أعلنت المنظمة حالة الطوارئ للصحة العامة مرات عديدة.

وأضافت المجموعة، في تقرير أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، أكد ثقة المنظمة بقدرة بكين على احتواء تفشي «كورونا» والقضاء عليه، ومعارضتها فرض قيود على السفر إلى الصين أو التجارة معها، موضحاً أن قرار المنظمة لا يمثل عدم ثقته بالصين.

وذكرت أن وباء الالتهاب الرئوي الناجم عن «كورونا» ينتشر بصورة سريعة، مشيرةً إلى أنه اتخذت المنظمة هذا القرار ليساعد على تعبئة المزيد من الموارد الدولية للتعامل مع الوباء.