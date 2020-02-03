بعد كورونا.. فيروس إنفلونزا الطيور يتفشى في الصين

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الصين عن تفشي فيروس إنفلونزا الطيور "إتش 5 إن 1" المميت في مقاطعة هونان، التي تقع على الحدود الجنوبية لمقاطعة هوبى، مركز فيروس "كورونا" الجديد سريع الانتشار.

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورننج بوست"، ومقرها هونج كونج، في موقعها الالكتروني اليوم الأحد أن المرض في ظهر في مزرعة بمدينة شاويانج التابعة لمقاطعة هونان جنوبي الصين، مشيرة إلى نفوق 4500 دجاجة من بين 7850 بالمزرعة بسبب المرض.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية يوم السبت أن السلطات المحلية أعدمت 17 ألف و828 دجاجة بعد تفشي المرض، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية(دب أ).

ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات إصابة بشرية بالفيروس في المقاطعة، وفقا لموقع الصحيفة.

ويأتي تفشي فيروس "إتش 5 إن 1" في هونان بالتزامن مع عمل السلطات الصينية على احتواء انتشار فيروس كورونا الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 300 شخص.

