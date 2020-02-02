هل هناك مخاطر من استلام رسائل أو طرود من الصين ؟

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت منظمة الصحة العالمية أن استلام رسائل أو طرود من الصين مأمون، مؤكدة على أن الناس الذين يتلقون رسائل وطرود من الصين ليسوا معرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المنظمة أن التحليلات السابقة تؤكد أن الفيروس لا يبقى حياً لفترة طويلة فوق أسطح الأشياء مثل الرسائل والطرود.

وعما إذا كانت اللقاحات المضادة للالتهاب الرئوي تقي من فيروس كورونا المستجد؟ أكدت المنظمة أن تلك اللقاحات لا تحمي من فيروس كورونا المستجد، موضحة أن هذا الفيروس جديد ومختلف ويحتاج لقاحاً خاصاً به.

وأشارت إلى أن الباحثين يعملون على تطوير لقاح مضاد لهذا الفيروس.