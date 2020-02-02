شفاء 328 شخص مصاب بفيروس كورونا وخروجهم من المستشفى

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

أعلنت السلطات الصحية الصينية أمس السبت أن 328 مريضا مصابون بفيروس كورونا الجديد قد خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم الكامل.

وذكرت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) في تقريرها اليومي أن 85 شخصا خرجوا أمس السبت من المستشفى بعد شفائهم، وكان 49 منهم بمقاطعة هوبي.

ويمكن خروج المرضى من المستشفى عندما يتم تخفيف الأعراض، وعودة درجة حرارة الجسم إلى معدلها الطبيعي لمدة ثلاثة أيام على الأقل، ويظهر اختبار الحمض النووي نتيجة سلبية مرتين، وفقًا لما ذكرته هيئة الصحة الوطنية.

وتوفي 304 شخصًا لحد الآن، وتم الإبلاغ عن 11791 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس الجديد في 31 منطقة.