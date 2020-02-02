أمريكا ترفع مستوى التحذير من السفر إلى الصين للدرجة الرابعة

المصدر: البيان الإلكتروني

رفعت وزارة الخارجية الأمريكية مستوى تحذير السفر إلى الصين بسبب المخاطر التي يشكلها تفشي فيروس كورونا على الصحة العامة، في الوقت الذي يسعى فيه مسئولو الصحة في العالم التصدي لانتشار الفيروس.

وذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية- على موقعها الإلكـتروني الجمعة- أن التحذير الصادر عن وزارة الخارجية جاء في نفس اليوم الذي أعلنت فيه هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية عن أول حالة انتقال لفيروس كورونا الجديد من شخص إلى آخر في الولايات المتحدة، حيث انتقل الفيروس إلى رجل من زوجته التي زارت أخيراً مدينة ووهان الصينية، وأُدخل كلاهما المستشفى.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رفع مستوى تحذير السفر للمواطنين الأمريكيين في تغريدة كتبها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، حيث قال إن الوزارة رفعت مستوى تحذير السفر إلى الصين إلى الدرجة الرابعة التي تعادل اللون الأحمر- مما يعني عدم السفر إلى هناك.

واستشهد بومبيو بقرار منظمة الصحة العالمية وإعلانها حالة طوارئ صحية عالمية بعد تفشي فيروس كورونا، وفقاً لموقع "الوفد".

وقال بومبيو: "يجب أن يكون المسافرون على استعداد للالتزام بقيود السفر مع إشعار مسبق بفترة قصيرة أو حتى بدون إشعار مسبق"، مضيفًا أن شركات النقل التجارية قلصت أو علقت جميع العمليات من الصين وإليها.

وقالت الخارجية الأمريكية إنه ينبغي على الأمريكيين الموجودين حاليًا في الصين أن يدرسوا إمكان المغادرة عبر النقل التجاري. كما طلبت من جميع موظفي حكومة الولايات المتحدة غير الأساسيين تأجيل السفر إلى الصين بسبب فيروس كورونا.