(فيديو) بعد "كورونا".. إنفلونزا الطيور يضرب الصين

المصدر: البيان الإلكتروني

في أوج معاناتها من تداعيات فيروس كورونا، الذي أودى بحياة حوالي 300 شخص، وفي خضم دفن موتاها الذي أودى بهم هذا المرض، تواجه الصين خطراً جديدا يتمثل في حالة وبائية جديدة، هي إنفلونزا الطيور.

فقد أعلنت الصين عن اكتشاف سلالة مرضية شديدة من من فيروس إنفلونزا الطيور H5N1 في مزرعة في مقاطعة هونان الجنوبية، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" عبر حسابها على تويتر.