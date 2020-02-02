استنفار عالمي وإجراءات مشددة لمنع انتشار «كورونا»

المصدر: عواصم - وكالات - (دبي - سيد صالح)

أعلنت السلطات الصحية في الصين، أمس، أنّ عدد وفيات فيروس كورونا ارتفع إلى 259 شخصاً. ولا يزال الحجر الصحي سارياً في إقليم هوبي الصيني، بؤرة انتشار الفيروس، حيث أُغلقت الطرق وتوقفت وسائل النقل العام لكن أعداداً صغيرة من المسافرين تواصل كسر حالة الإغلاق.

وقالت الحكومة الصينية، إن رئيس الوزراء لي كه تشيانغ طلب من الاتحاد الأوروبي تسهيل شراء الصين للإمدادات الطبية العاجلة من الدول الأعضاء. وقدّم زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون تعازيه للرئيس الصيني شي جين بينغ في ضحايا تفشي فيروس كورونا. وأعرب كيم عن قناعته بأن الحزب والحكومة والشعب في الصين سينتصرون في حملة مكافحة المرض بتوجيهات شي.

إجراءات

وفي ظل مخاوف من انتشار الفيروس بشكل أكبر في الخارج، أعلنت الولايات المتحدة إجراءات تحد من دخول الأجانب الذين زاروا الصين في الآونة الأخيرة. وأغلقت شركة أبل الأمريكية العملاقة للصناعات الإلكترونية مقارها في الصين مؤقتاً بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد هناك.

وأعلنت الشركة، أمس، أنّ فروعها في الصين ستظل مغلقة حتى 9 فبراير الجاري لأسباب وقائية ولحماية الصحة العامة. وأصدرت شركات النفط العملاقة الأمريكية إكسون موبيل وشيفرون وشركة كاتربيلر العملاقة نتائج ضعيفة، ما يعكس ضعف أسواق السلع الذي يحتمل أن يتفاقم بسبب تفشي فيروس كورونا في الصين.

إلى ذلك، نقلت وكالات أنباء عن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف قوله، إن طائرات سلاح الجو الروسي بدأت إجلاء المواطنين الروس من الصين. وذكرت وكالتا إنترفاكس وتاس الروسيتان أن بيسكوف أبلغ الصحافيين بأن عمليات الإجلاء ستتم في الأقاليم الأكثر تضرراً بالفيروس.

وفيما تحركت اليابان للحد من تأثير تفشي فيروس كورونا ببدء تطبيق إجراءات جديدة صارمة تشمل استهداف الزائرين الأجانب، أعلن رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، أنه سيتم منع دخول الأجانب القادمين عبر الصين للحد من انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد.

منع

في الأثناء، أكدت وزيرة الدفاع الألمانية انيجريت كرامب - كارنباور، أن روسيا منعت طائرة تابعة للجيش الألماني تقل رعايا ألمان وذويهم في طريق العودة من الصين، من الهبوط المؤقت على أراضيها.

وقالت زعيمة حزب المستشارة انغيلا ميركل، إن السلطات الروسية لم تعط أذناً بالهبوط كانت وعدت به في السابق، وبدلاً من ذلك تم توجيه طاقم الطائرة ليتوجه إلى العاصمة الفنلندية هلسنكي.

وأوضحت الوزيرة أن روسيا فسرت هذا الرفض رسمياً بالنقص في السعة المكانية بالمطار، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع ستعمل مع وزارة الخارجية على توضيح ما إذا كانت هناك أسباب أخرى محتملة، وتابعت أن الطائرة تم تزويدها بالوقود في هلسنكي كما تم تبديل طاقم الطائرة.

تعليق التعريفات على اللقاحات

أعلنت الصين أمس تعليق التعريفات الجمركية الانتقامية التي كانت قد فرضتها في وقتٍ سابق على اللقاحات والأدوية الأمريكية المضادة للفيروسات، رداً على التعريفات الحمائية التي بدأت الولايات المتحدة فرضها على المنتجات الصينية في مارس 2018 وبحسب ما نشرته أمس شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية، يأتي هذا التعليق في إطار سعي السلطات الصينية إلى الحد من انتشار فيروس «كورونا» المميت.